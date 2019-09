Y finalmente, Federico sostuvo: “Me fue bastante bien en el torneo, me encanta el tenis. Yo compito desde el 2014 y veo muchos partidos, me hace bien jugar y además conoces gente nueva”.

Los deportistas sanfernandinos también opinaron sobre la competencia. Por ejemplo, Oscar expresó: “La estamos pasando bien, me encanta jugar al tenis y compartirlo con amigos”.