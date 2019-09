Después que el oficialismo no diera quórum a la sesión extraordinaria en la que la oposición buscaba...

Además, se organizan charlas, conferencias y talleres vinculados a la educación terciaria y los representantes del Polo de Educación Superior de Escobar ofrecen los servicios de su Departamento de Orientación Vocacional para los estudiantes que aún no decidieron sobre su futuro educativo-profesional. Durante la inauguración, el intendente anunció la oferta educativa 2020 del Polo de Educación Superior, que incluye la incorporación de dos nuevas universidades y diez carreras. Actualmente, recibe a 5 mil estudiantes en sus instalaciones, que cuentan con 27 aulas donde se dictan más de 32 mil horas cátedra, entre todas las ofertas de formación superior, cursos y talleres. Además de poder cursar materias del Ciclo Básico Común, desde este año se agregó la modalidad del UBA XXI para quienes desean realizar el curso de ingreso a dicha institución a través del programa de educación a distancia.

“Celebro que haya políticas educativas municipales que apuesten a la inclusión y la justicia social. No es común que un intendente invite a funcionarios de universidades y esto significa que hay un compromiso con su comunidad que es ofrecer educación superior a todos y a todas”, expresó Perczyk.

“Lo que firmamos hoy, en el marco de los 60 años de la creación del partido, deja una marca indeleble en la historia del distrito porque se trata del compromiso de reconocidas personalidades de la comunidad educativa, ya no solamente con el proyecto del Polo de Educación Superior de Escobar, sino con toda la realidad social que nos toca vivir y con la educación como un derecho para todos”, enfatizó Sujarchuk tras la firma del convenio.

El jefe comunal estuvo acompañado por el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad Nacional de Hurlingham, Jaime Perczyk; el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri; el diputado nacional y ex ministro de Educación, Daniel Filmus; la diputada nacional Laura Russo; rectores y decanos de las universidades nacionales de José C. Paz, Luján, San Martín, General Sarmiento, Quilmes, Lomas de Zamora, del Oeste; autoridades del Colegio Preuniversitario Ramón Cereijo, del Ciclo Básico Común de la UBA, de la UCES, UTN Regional Delta, UAI, el Instituto Gastronómico, el Centro Universitario de Idiomas, y de las facultades de Ciencias Exactas, Sociales, Medicina, Veterinaria y Agronomía de la Universidad de Buenos Aires; representantes del CONICET; funcionarios de la comunidad educativa local y distrital; y empresarios del sector industrial y el comercio.