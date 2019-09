El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en José C. Paz estuvo reunido con el candidato a vicepresidente...

Los chicos del Colegio San Pablo aprendieron además a utilizar de manera correcta el desfibrilador externo automático, ya que cuentan con uno en la institución. “Están entusiasmados, es algo novedoso. Este colegio tiene un interés particular en el tema asique hoy estamos reforzando el conocimiento”, agregó el director de Defensa Civil y Emergencias.

Desde Malvinas Argentinas se trabaja para llegar a ser un Municipio cardioprotegido. Eso se logra con capacitación. Ortega afirmó al respecto: “De esta manera cualquier persona pueda ser salvada. Por eso vamos a escuelas, iglesias, organizaciones no gubernamentales, sociedades de fomento y nos dirigimos a toda la comunidad en general, con estos programas totalmente gratuitos”.