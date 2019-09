Después de que el oficialismo no diera quórum a la sesión extraordinaria en la que la oposición buscaba tratar el proyecto de Emergencia Alimentaria, Federico Achával declaró: “La emergencia alimentaria que vive nuestro país y nuestro distrito es un tema serio, que no puede seguir esperando. Se trata de miles de niños, hombres y mujeres que no pueden garantizarse un plato de comida. Y eso es el resultado de cuatro años de políticas de Cambiemos; que mostraron que el desempleo, la inflación, los tarifazos, tienen una consecuencia muy cruel y muy concreta, que es el hambre”.

El candidato a Intendente del Frente de Todos describió: “Hay familias, trabajadores, jubilados, estudiantes que dependen del comedor de la escuela, del merendero de su barrio o de la ayuda de algún vecino para tener un plato de comida; y no se puede ser indiferente a eso. Necesitamos darle una respuesta urgente y de fondo. Por eso desde el Frente de Todos presentamos la Emergencia Alimentaria hace una semana, y creíamos que era fundamental tratatarla hoy”.

“Sin embargo Ducoté no solamente se niega a aprobar esta emergencia alimentaria sino que además propone a cambio una emergencia electoral que sólo plantea más artimañas para seguir despilfarrando y mal utilizando los recursos del Municipio y jugando con las necesidades de la gente”, planteó. Y agregó que “Ducoté no se hace cargo de atender esta situación de urgencia, como tampoco se hace cargo de que es el modelo que defendió durante todo este tiempo el que puso a la Argentina y a Pilar en esta situación de hambre y de pobreza”.

En ese sentido, Achával expresó: “Primero les sacó el trabajo, les bajó las jubilaciones, aumentó las tarifas; y ahora Ducoté intenta comprar un voto con la comida que le sacó a las familias de la mesa. Es lamentable que lo único que le preocupe a Cambiemos sea revertir un resultado que es irreversible”.

Por su parte, Santiago Laurent, jefe del bloque del Frente de Todos declaró: “Lamentablemente el Intendente sigue retrasando la posibilidad de darle a miles de pilarenses la respuesta que están esperando de manera urgente. Mientras desde la oposición nos estamos planteando cómo hacer para resolver esta situación, el Intendente sigue pensando en cómo conseguir más y más elementos para rifar a Pilar”.

En referencia al proyecto de emergencia alimentaria presentado por el oficialismo afirmó: “La propuesta de Ducoté está lejos de ser una solución a la emergencia alimentaria. En cambio sí es una exposición de artículos que buscan autorizar a que el Municipio pueda seguir renegociando contratos, de que se puedan hacer pagos de forma directa, de evitar todo tipo de controles por parte de este Concejo Deliberante”. Y continuó: “El proyecto del Intendente propone seguir pasando por alto a los profesionales del área social para seguir haciendo clientelismo político con los fondos públicos. ¿Así es como pretende resolver la emergencia alimentaria? De esto hablamos cuando decimos que Ducoté juega con el hambre de la gente y que lo único que le importa es hacer un uso político de la situación a la que sus propias políticas nos trajeron”.

Laurent apuntó también al tema de los microcréditos: “Nos preocupa ver que el proyecto del oficialismo plantee generar un nuevo circuito para los microcréditos precisamente en un momento en el que la Justicia está investigando al Municipio por las irregularidades que ya cometió. Es vergonzoso que el Intendente pretenda encubrir sus desmanejos y además quiera seguir haciendo un uso irresponsable de los fondos del Estado, entregando dinero en efectivo y cheques a discreción”. Y remató: “Si Ducoté se creía que con una situación de emergencia como esta iba a poder disfrazar sus intenciones de seguir desfondando a nuestro, se equivoca. No vamos a permitir que en Pilar siga gobernando su cinismo, que siga jugando con la necesidad de la gente ni que nos deje una tierra arrasada”.

La concejal Paula González expresó que “Lo que esperábamos resolver hoy con este proyecto es el plato de comida que millones de argentinos y miles de pilarenses necesitan tener mañana en su mesa. Lo que esperábamos resolver es una situación que no puede seguir esperando y que necesita de la mayor de las responsabilidades por parte del Estado. Pero lamentablemente vemos que para el Intendente eso no es una prioridad”.

Luego dijo: “Una vez más nos encontramos ante la insensibilidad Ducoté. La insensibilidad de hoy es la misma que el Intendente viene aplicando hace 4 años con las políticas de ajuste más duras, generando la situación de pobreza y de hambre que hoy vive nuestro distrito. Lo que queríamos discutir hoy era una herramienta para que las familias, las instituciones, los jubilados y niños de Pilar tuvieran cuanto antes el plato de comida que les está faltando en su mesa”.

Para cerrar, Achával expresó: “La gente no quiere más esta insensibilidad. Los pilarenses y los argentinos tienen la necesidad de mantener un hogar, de llevar un plato de comida a su mesa y quieren poder hacerlo con el esfuerzo de su trabajo. Desde el Frente de Todos vamos a seguir acompañando a los que sufren esta situación y pidiéndoles que no bajen los brazos”. Y concluyó: “En octubre, tenemos la posibilidad de salir adelante con un país que genere trabajo y un municipio humano que tome las riendas de una vez por todas”.