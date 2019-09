El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en José C. Paz estuvo reunido con el candidato a vicepresidente...

Ocurrió en la comisaría 3ª de José C. Paz. Las informaciones dan cuenta de una rebelión de varios detenidos durante la que resultó herido de un puntazo en el cuello el comisario Esteban Jorge, quien fue trasladado a un hospital de la ciudad de Buenos Aires.

