Ambos habían sido llamados a indagatoria por el juez Claudio Bonadio en 2018, ya que habían sido mencionados por José López en su declaración judicial en el marco de la causa de los cuadernos. Hoy la Justicia decretó el sobreseimiento de los dos ex mandatarios.



Cuando el ex secretario de Obras Públicas de los gobiernos kirchneristas, José López, declaró frente al juez Claudio Bonadío sobre su rol en el presunto esquema de coimas armado por el kirchnerismo desde 2003, mencionó, entre otros, a los dos ex mandatarios de San Martín y Vicente López, Ricardo Ivoskus y Enrique García, respectivamente.

En su escrito, el ex funcionario, que fue sorprendido en 2016 con 9 millones de dólares en su poder, detalló un presunto entramado de financiamiento de opositores con el fin de ganarle a Sergio Massa en las elecciones legislativas del año 2013, todo bajo las ordenes de Cristina Fernández de Kirchner.

En ese sentido refirió que el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, recaudaría dinero proveniente de coimas de empresarios destinado para la campaña en el partido de General San Martín. A razón de eso, José López aseguró que mantuvo contactos con el ‘Lituano’ en la casa del ‘Japonés’.

“Me reuní con Ivoskus en la casa de García, le planteé la necesidad de apoyo, e Ivoskus me contestó que debíamos resolver un tema logístico, y me dijo que necesitaba 5 millones de pesos. Así, dentro del listado que teníamos que habíamos hablado con -Carlos- Wagner, se seleccionó uno y ese pagó los 5 millones que se necesitaban. No recuerdo cual era la empresa. Alrededor de 100 millones de pesos en total juntó con Roberto Baratta para la campaña 2013”, había declarado el funcionario.

Tras la declaración de José López los ex alcaldes fueron citados a indagatoria por el juez. Puntualmente, Ivoskus reconoció que existió la reunión, pero no recordó con exactitud la fecha, sí que fue antes de las elecciones primarias del año 2013. Asimismo, desmintió haberle solicitado a López suma de dinero alguna.

“La reunión existió a instancias de una propuesta de José López de que Honestidad y Trabajo forme parte de la alianza Frente para la Victoria”, solicitud desestimada en ese entonces por Ivoskus al ya haber cerrado un acuerdo electoral con el Frente Progresista Cívico y Social de Margarita Stolbizer y Ricardo Alfonsín, había explicado a SMnoticias, en octubre del año pasado, cuando se realizó la indagatoria, el abogado Diego Dieguez Ontiveros, quien consideró que no había elementos suficientes para la inquisición judicial.

Asimismo, el abogado del ex intendente sanmartinense había restado credibilidad a lo señalado por el ex funcionario del gobierno kirchnerista, en particular “por que aduce no recordar quién era el empresario que supuestamente le entregó los 5 millones de pesos” a su defendido. “Es un hombre que cambia su declaración, no está en sus cabales, y ahora mágicamente toman como válido su testimonio. Basta recordar que estaba alojado en un espacio terapéutico dentro del penal”, había mencionado.

Parece que las presunciones del letrado fueron correctas, ya que hoy la Justicia decretó el sobreseimiento de Ricardo Ivoskus, Enrique García y otros dirigentes ligados en su momento al kirchnerismo mencionados en la causa de los cuadernos.

En diálogo con SMnoticias, Diego Dieguez Ontiveros detalló que la participación de Ivoskus en el hecho había sido desestimada por el juez a los pocos días de realizada la indagatoria. No obstante la resolución por escrito demoró casi un año, lo que para el abogado “es parte de una persecución política, no solo para con mi defendido, sino para todos los que aparecen en el resolutorio de sobreseimiento”.

“Lo que hoy se hizo público es lo que Claudio Bonadío tenía que haber resuelto de inmediato. Hoy queda clara la total ajenidad de Ricardo Ivoskus respecto de esa investigación, y que la tardanza en dictar el sobreseimiento se debe a una estrategia clara de persecución política”, completó el letrado. “El juez le dio validez a los dichos de un delincuente confeso, y eso es una grave irregularidad; y no haber resuelto esto en el tiempo y forma correspondiente es otra. Se buscó menoscabar, intencionalmente, el buen nombre y honor de mi cliente”, finalizó.