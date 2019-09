En este sentido, Fernández manifestó: “En términos institucionales, para nuestra Defensoría del Pueblo de Escobar resulta un crecimiento exponencial. Nos coloca no solo entre los primeros municipios de la provincia de Buenos Aires en contar con una institución constitucional, sino que a poco más de una década de su creación, nos inserta en el plano internacional”.

El evento se realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, donde fue recibida por Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, quien destacó que en general las alianzas internacionales no centran sus foros en la concepción de gobiernos locales, sino más bien, suelen tener una visión nacional, es por eso que entiende la cancillería mexicana la importancia de la propuesta que propone esta alianza, integrada por instituciones que revisten una inmediatez y cercanía con la población bajo su tutela. En ese sentido, instará a la cancillería de nuestro país a acompañar también esta Alianza Global del Ombudsperson Local.