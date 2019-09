Finalmente comentó: “No es sostenible que en Pilar tengamos padres y madres que pasen un día entero sin comer para que sus hijos no tengan que sufrir el hambre. No es sostenible que un jubilado tenga que pasar el día a mate cocido o que en los clubes nos digan que cada vez son más los niños y jóvenes que llegan a jugar sin haberse alimentado. Tampoco, como pasa en escuelas como esta, que en los comedores haya almuerzo para 200 chicos y sean 500 los que estén esperando recibir un plato de comida”.

Además, desde el espacio, Lourdes Filgueira, dirigente social y candidata a concejal se refirió a la campaña “El plato de comida hoy”, que desde el Frente de Todos comenzaron a hacer en el marco de esta situación de emergencia. El Frente recorre las escuelas de las distintas localidades del distrito, en donde los militantes organizan una olla popular para acompañar la difícil situación que se vive. “Como dice Alberto, luchar contra el hambre es un deber moral”, expresó. Y explicó: “Hoy en la Argentina y en Pilar hay miles de personas que pasan el día sin comer porque, aunque estamos en el país de la carne, del pan y de la leche hay gente que hoy no puede pagar el alimento. Y a eso se suman las políticas económicas de un gobierno que cada vez hace más inaccesible esa posibilidad, y que sigue profundizando un modelo de exclusión”.

Y declaró: “Nos preocupa que este gobierno no se cuestione su modelo ni se haga cargo de lo que sus políticas generaron, sino que esté preocupado por revertir un resultado electoral, que además es irreversible”. “La gente realmente viene sufriendo hace 4 años la presión, el ahogo y ahora también una situación de pobreza y de hambre que se profundiza cada vez más. Nuestra responsabilidad es garantizar que todos aquellos que necesitan una respuesta la tengan. Eso es lo que estamos planteando con esta Emergencia Alimentaria y esperamos que el Intendente Ducoté no sea quien ponga trabas en la posibilidad de llevarla a cabo”, dijo después. Y cerró: “Esperamos que Ducoté acompañe la creación del Consejo Local de Emergencia Alimentaria que proponemos, para desterrar el uso político del hambre y garantizar que nadie; ni un pilarense, ni una institución quede afuera de la ayuda del Estado”.

Por su parte, Santiago Laurent, jefe del bloque de concejales del Frente de Todos se refirió al proyecto presentado: “Toda medida de emergencia habla de una situación particular y urgente que necesita una respuesta rápida. Y lo que nosotros estamos planteando es una herramienta que le da al Intendente la posibilidad de disponer de más presupuesto y de actuar rápidamente para combatir esta problemática”. Luego apuntó contra el Intendente: “No entendemos por qué Ducoté todavía no hizo que este tema se tratara, ni qué es lo que sigue esperando mientras tantas familias sufren una realidad tan dura como es el hambre”.

“Lamentablemente hoy en la Argentina estamos debatiendo uno de los temas más graves que puede tener una sociedad, que es el hambre. Y lo que nos preocupa es que este gobierno no vea que son las políticas que viene aplicando hace 4 años las que nos trajeron a esta situación. ¿Qué pensaban que iba a pasar después de que todos los días en nuestro país se cerraran 43 empresas? ¿Qué pensaban que iba a pasar con los miles de ciudadanos que perdían su trabajo y, de la noche a la mañana, se quedaban sin un sostén para llevar un plato de comida a su mesa? ¿Qué pensaba que iba a pasar con esas familias que vivían de su comercio y en estos años tuvieron que bajar la persiana porque hubo un gobierno que les subió las tarifas y les apagó el consumo?”, describió.

“Lo que estamos debatiendo hoy es el plato de comida que millones de argentinos y miles de pilarenses necesitan tener en su mesa, y esa situación no puede esperar. Necesitamos darle una respuesta inmediata a lo que se vive y esa respuesta tiene que plantearse de manera seria y profunda”, planteó el candidato a Intendente, Federico Achával. “Tenemos que pensar cuáles son las mejores herramientas para que no pase un sólo día más sin que nuestros jubilados, trabajadores y niños tengan el alimento que necesitan“, agregó.