En tanto, Marisa Mondino, que maneja el merendero ‘Los Charolitos’, agregó: “Este era un barrio oscuro al que le decían ‘boca de lobo’; cuando pasó la caminata vecinal los invité a que vengan a ver como estaba deteriorado el barrio. Entonces me dijeron que lo iban a cambiar, y la verdad que el cambio ya está acá. Se nota todo re diferente, está iluminado, de noche podés caminar, los chicos juegan, y el cambio que dan los colores, todo. Estoy feliz y muy agradecida, porque ellos asumieron un compromiso y lo cumplieron hasta lo más mínimo”.

