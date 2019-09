Del lanzamiento participaron también Roberto Orellana, ex candidato a intendente; Luis Coria, presidente de la Red Nacional de Cartoneros; Oscar Bogao, presidente de la Federación de Cooperativas de Santa Fe; y Roberto Tronceda, presidente de la mutual AMUP; entre otros.

Labagnara, Por su parte, celebró la presencia del candidato a intendente Juan Debandi, por el cual “tenemos la fuerte esperanza que será quien nos represente a todos en Tres de Febrero”. “Es un gran compañero que ha demostrado grandes gestos hacia la economía social y el cooperativismo, y en su gestión se verá reflejado el sector, como no se reflejó en la intendencia de Diego Valenzuela”, afirmó.

Frente al nuevo gobierno que asume “no nos preparamos solo con demandas, sino también con propuestas, y con los pies sobre la tierra, porque después del 10 de diciembre, Alberto Fernández y Axel Kicillof no van a poder hacer milagros en pocos meses, por lo que tenemos que colaborar”.

La consecuencia de la situación actual es “la autoexplotación, la reducción de las cooperativas a lo mínimo indispensable, y achicamiento de ingresos”. “No estamos convencidos en que la solución sea entregarle mercadería a los compañeros si no fuentes de trabajo, pero para las condiciones de hoy -la mercadería- es lo que sirve”, sostuvo.

Christian Miño, presidente de la CNCT, conversó con SMnoticias y dijo que tener “mucha expectativa” por la puesta en marcha de la FE.CO.TREF, “en un momento delicado, con crisis no solo alimentaria, si no también laboral”.