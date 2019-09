Pablo Daniel E., vendedor ambulante de 34 años, domiciliado en la calle Congreso de José C. Paz, fue...

La desidia y el abandono son moneda corriente en las escuelas de José C. Paz, pero lo que ocurrió esta...

Durante el encuentro, los candidatos dialogaron sobre la coyuntura nacional y los desafíos que tienen por delante. “Es muy importante contar con la presencia de nuestro candidato a vicepresidente en la región, es un hombre con valores republicanos que desde su llegada a nuestro espacio político ha sumado toda su experiencia para fortalecer las instituciones. Cada vez que hablo con los vecinos les pido que proyectemos el país que queremos a 20 años, como plantea el presidente Mauricio Macri, y no a uno, dos o cuatro años, o mucho menos plantearnos volver al pasado, eso es lo peor que podemos hacernos los argentinos”, señaló Pazos.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en José C. Paz, Ezequiel Pazos, se reunió este miércoles con el candidato a vicepresidente de la Nación y compañero de fórmula de Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto.

El candidato a intendente de Juntos por el Cambio en José C. Paz estuvo reunido con el candidato a vicepresidente de la Nación, en donde dialogaron sobre la coyuntura nacional.