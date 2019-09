Y finalmente, Massa sostuvo: “Vamos a ir a un país en el cual vamos a hacer un esfuerzo enorme para sostener a la mediana y pequeña empresa. Vamos a ir a un régimen diferenciado en materia impositiva. No puede tener la pyme el mismo régimen impositivo y el mismo sistema impositivo que las grandes empresas. Vamos a un esquema donde el primer año van a vivir en concreto, en el bolsillo, en resultado una reducción del 30 por ciento de la presión impositiva en todo el sector pyme y comercio”.

Por su parte Sujarchuk enfatizó que “en nuestro distrito siempre tuvimos sectores de vulnerabilidad, pero hace muchos años que no se ve lo que está pasando ahora”. Y ejemplificó: “En estos últimos años, hay más cierres de comercios, que habilitaciones y aperturas”.

“Tenemos una provincia extensa, heterogénea, diversa, algunos dicen que por eso es inviable. Yo creo que es exactamente al revés, todas las experiencias exitosas de desarrollo provienen de la diversidad, de la potencia que da esa heterogeneidad. Lo que hay que hacer no es dividir la provincia, sino integrarla. Integrarla logísticamente, energéticamente, productivamente y culturalmente”, concluyó Kicillof.

Y agregó que “no es solo una cuestión de prioridades, no es una medida u otra, es una batería de políticas, un gobierno presente que tome nota de lo que hace falta”.

En este sentido, reveló que el presupuesto del gobierno provincial “cayó un 30 por ciento en términos reales”. “Han discontinuado las políticas y el crédito provincial, ante una política económica desfavorable, tenemos un gobierno provincial ausente que no asistió a los productores y los culpó”, remarcó.

Más tarde, Kicillof mantuvo un encuentro con representante del sector industrial, empresarial, y comercial de la zona, donde fue recibido por floricultores y viveristas que lo invitaron a la Fiesta Nacional de la Flor de este año. Allí, señaló que uno de los principales ataques del actual gobierno fueron contra “el empresariado nacional, les pedían que se reconviertan, a un empresariado que no puede subsistir”.

Asimismo, el actual diputado, envió un mensaje de cara a las elecciones del 27 de octubre. “Tenemos que decir bien fuerte, en las urnas, que en la universidad pública, en la escuela pública y en la educación pública no se cae”. “La educación pública es lo que nos saca, lo que nos levanta y lo que nos salva como país. Queremos que sea una prioridad en la provincia de Buenos Aires y que haya una verdadera integración entre la universidad, la ciencia, la industria y la producción”, cerró Kicillof, desde el Polo de Educación Superior.

“Ese era su proyecto, que no hubiera universidad para los que menos tienen, eso es lo que vinieron hacer. Se ve que nunca pusieron un pie en la universidad pública argentina”, apuntó Kicillofm, y mencionó que al consultar a las y los universitarios de Enfermería sobre quiénes eran primera generación de universitarios “todos levantaron la mano”.

“Han dicho que los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad”, afirmó Kicillof, y recordó que tanto los funcionarios del gobierno nacional y provincial cuestionaron la cantidad de Universidades abiertas en la provincia de Buenos Aires y dudaron de la posibilidad de que personas de escasos recursos lleguen a la universidad.