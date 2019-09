En el comienzo del torneo de la Primera Nacional se enfrentaron Chacarita y All Boys a puertas cerradas. Y la razón -se supo ahora- es que fuentes de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte tenían conocimiento de que habían baleado la casa de un directivo del club de San Martín. ¿Quién? Raúl Gustavo ‘Muchinga’ Escalante, el marido de Angélica Molina, quien ocupa el cargo de vocal en la Comisión Directiva del club.

Según informó Juan Manuel Lugones, secretario general de la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, en diálogo con El Trece, ninguna de las hermanas tiene derecho de admisión, dado que “hasta el momento no han cometido ninguna contravención ni nada que nos permita prohibirles el ingreso a la cancha”.

Todo comenzó cuando en abril del año pasado, Angélica decidió echar a su hermana y a otros barras históricos de la cancha. Desde ese entonces, ninguna promete dar tregua y el conflicto no solo continúa, sino que se agrava.

La interna entre los dos bandos de la hinchada de Chacarita existe desde hace más de un año y no parece tener fin. Las líderes son las hermanas Molina, enfrentadas entre si, que mantienen una lucha sanguinaria por el control total de las tribunas y de los negocios.