Claudia Miranda, directora del jardín, expresó: “Estamos muy contentos de recibir los juegos, mejorar nuestro patio. Todo esto es aprendizaje para los chicos, y que el Municipio haya pensado en nosotros me llena de orgullo y satisfacción. Estamos muy agradecidos a todo el personal, al Rotary y al Club Hacoaj”.

Respecto de la iniciativa, Daniel Szydler, vicepresidente primero de Hacoaj, manifestó: “Una vez más cumplimos otro sueño junto al Rotary. Creo que no es más que el esfuerzo de voluntarios, gente que lo hace sin ningún tipo de interés, sino colaborar con la comunidad. En momentos que vivimos, ver estas acciones es fundamental”. En tanto Guillermo Terzolo, presidente del Rotary, explicó: “Esto es gracias al trabajo mancomunado de todas las fuerzas de la comunidad, es la única forma de seguir este proyecto, sin diferencias, trabajando juntos”. En esta institución, ubicada en Castelli 679, también se realizaron trabajos de pintura, parquización, y la construcción de una huerta.