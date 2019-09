La desidia y el abandono son moneda corriente en las escuelas de José C. Paz, pero lo que ocurrió esta...

Cabe recordar que, hace poco más de un mes, la jueza Martina Forns prohibió a las low cost continuar con sus vuelos en el aeropuerto de El Palomar entre las 23 y las 6 de la mañana para no afectar las horas de descanso de los vecinos de la zona.

Por su parte, luego de recorrer la terminal junto al jefe comunal, Dietrich expuso: “Como nos cuenta Ramiro, en Morón, el 80 por ciento de los vecinos está de acuerdo con el funcionamiento del aeropuerto”. En ese sentido, y en alusión a la resolución que pretende limitar el libre funcionamiento del aeropuerto, amplió: “Este es un reclamo realizado por una sola persona con claras intenciones políticas. Pareciera ser que cuando algo sale bien, aparece un grupo que no representa a nadie a poner en riesgo todos los avances”.

Al respecto, Tagliaferro indicó: “El Palomar tiene una tradición única en términos de aviación. Nuestro municipio es el único que tiene dos aeropuertos de mediano y alto porte a 50 cuadras. No podemos darle la espalda al progreso porque somos una ciudad aeronáutica y conectar para Morón es una política de Estado”. En esa misma línea, cuestionó: ¿Vamos a privar a millones de conectarse, de viajar a precios accesibles, de ver a sus familias? Estamos hablando de mil puestos de trabajo y otros 4 mil indirectos. Por eso, hoy estamos defendiendo estos derechos y la historia de nuestra ciudad”.