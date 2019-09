La desidia y el abandono son moneda corriente en las escuelas de José C. Paz, pero lo que ocurrió esta semana en la EP Nº1 por poco no termina en una tragedia que bien puede recordar lo ocurrido en la Nº 49 “Nicolás Avellaneda” de Moreno. 15 Chicos tuvieron que ser hospitalizados por una fuga de gas. Además, el establecimiento no cuenta con agua potable y los baños no funcionan. A pesar de esto, el establecimiento continuó abierto y el Consejo Escolar no dio respuesta.

SMnoticias se acercó al lugar para charlar con los padres de los chicos, quienes contaron que el escape de gas comenzó el martes y que el jueves varios alumnos se sintieron mal. “Nos avisaron que estaban descompuestos con vómitos y dolor de cabeza. Hubo 19 casos, de los cuales 15 quedaron internados por inhalación de monóxido de carbono”, explicaron.

Los padres también afirmaron que ninguna autoridad se comunicó para dar explicaciones, ni de la institución ni del Consejo Escolar. También comentaron que a pesar de lo ocurrido el jueves, los días siguientes el establecimiento siguió funcionando.

La única medida que tomaron desde el colegio fue cortar el gas, lo cual se suma a la falta de agua y el no funcionamiento de los baños. “Se tiran la pelota unos a otros y nadie nos garantiza la seguridad de los chicos”, dijeron.

“Los directivos confunden las cosas, no son claros, pero en el Hospital Mercante nos dijeron que lo de los chicos fue por inhalar monóxido de carbono”, aseguraron.

SMnoticias accedió a los diagnósticos de los chicos donde claramente se puede leer “intoxicación por monóxido de carbono”. Afortunadamente, luego de la visita de este medio al establecimiento se decidió suspender las clases.