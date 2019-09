Las exposiciones se basaron en conocer el proceso de creación del sistema de seguridad que en Tres de Febrero tuvo que hacerse desde cero, debido a que no existía uno en funcionamiento acorde a los avances y problemáticas de la sociedad. En esta reunión conocieron el 3F COM, que es uno de los ejes principales del plan de seguridad local, al que se lo está renovando con más equipamientos a través de una licitación nacional de la UNSAM.

El intendente de Tres de Febrero compartió el funcionamiento del nuevo sistema de seguridad ciudadana en el nuevo Centro de Monitoreo 3F COM de Villa Bosch. Alcaldes y especialistas intercambiaron sus experiencias en políticas públicas para prevenir el delito y situaciones de violencia en la vía pública.