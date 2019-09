Un repugnante hecho se vivió este domingo en el supermercado Coto de José C. Paz. Dos oficiales de...

El jefe de Cardiología de Malvinas Argentinas, Gonzalo Dall’asta, señaló la importancia de este tipo de operativos ya que “se realizan electrocardiogramas, medición de peso y talla, y se analiza el estado nutricional del paciente dentro del polideportivo, sobre todo para la práctica aeróbica. El médico cardiólogo es crucial en la confección del apto físico, ya que la salud cardiovascular es clave a la hora de practicar deportes. No hay nadie mejor que un cardiólogo para analizar el resultado del electrocardiograma. Estamos muy conformes con la convocatoria y con el estado de salud de las personas que atendimos, porque eso habla muy bien del sistema de salud de Malvinas”.

Por su parte, Juan Pablo Matas, director de Deporte Social y Desarrollo Comunitario, explicó que “es importante realizar el apto físico para cuidar a los vecinos y que no les pase nada en la práctica deportiva”. “Además, como política pública queremos tener un control y una estadística del estado de salud de cada uno de los participantes de las actividades. El deporte es una herramienta para mejorar la salud y, a su vez, conocer mejor nuestra población. Tuvimos un operativo exitoso, ágil y rápido para que la gente no tuviera que esperar”, añadió.