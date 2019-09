Un repugnante hecho se vivió este domingo en el supermercado Coto de José C. Paz. Dos oficiales de...

Mientras tanto, la menor que tuvo en primera instancia la contención de la Comisaría de la Mujer de José C. Paz, declaró en Cámara Gesell y dio detalles de los abusos a los que era sometida frecuentemente.

Pablo Daniel E., vendedor ambulante de 34 años, domiciliado en la calle Congreso de José C. Paz, fue aprehendido por la Policía mientras abusaba sexualmente de su hija , C.R.E., de 13 años, en el baño del hipermercado COTO de José C. Paz.

¿Quién es el hombre que violó a su hija en el COTO de José C. Paz?