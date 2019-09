Esta mañana, auxiliares de la educación nucleados en ATE Zona Norte protestaron en el Consejo Escolar de Vicente López. Llevaron a las autoridades del organismo diversos reclamos, como la falta de personal y elementos de limpieza, situaciones de hostigamiento y violencia de género a trabajadoras, y la quita del descanso por el Día del Auxiliar. Los acompañó durante la protesta el secretario general del gremio, Fabián ‘Moncho’ Alessandrini.

Presente durante la movilización, de la que participó un nutrido grupo de auxiliares y delegados del sindicato, la secretaria adjunta, María Celeste Valentinetti, explicó que “uno de los principales reclamos es la falta de personal”. “Nunca se han creado nuevos cargos, sino que a duras penas se va reemplazando a aquellas personas que fallecen o se jubilan. Esto va trayendo un deterioro en las escuelas, donde falta personal”, agregó.

“Los edificios siempre necesitan una misma cantidad de personas para que la limpieza pueda estar cubierta, y al no crear nuevos cargos, sucede que los auxiliares se van recargando de tareas. El físico muchas veces no aguanta y hoy nos encontramos con compañeros con el físico muy deteriorado”, remarcó.

Luego, la dirigente dijo que “otro de los reclamos que se hizo estuvo vinculado a la creación de un protocolo de violencia de género a nivel laboral, algo que puede implementar el Consejo Escolar, que es prácticamente nuestro jefe”. “Las veces que hemos denunciado este tipo de hechos, ejercidos por compañeros, docentes o autoridades a trabajadoras, la única respuesta fue que son temas de convivencia, y no es así, acá hay violencia de género”, aseveró.

Por otra parte, respecto de la quita del Día del Auxiliar, Gabriel Varela, secretario de Prensa y Difusión de ATE Zona Norte, recordó que “era un uso y costumbre, un derecho conquistado por los trabajadores”. “Incomprensiblemente, este año lo han sacado, y si bien se mantiene la fiesta que todos los años organiza el Consejo Escolar, y celebramos, no nos respaldaron en este reclamo, y hay mucho enojo entre los trabajadores”, enfatizó.

“Los auxiliares tienen que ser reconocidos, porque el trabajo que hacen es muy insalubre” consideró. “Falta gente, elementos de limpieza y muchas veces los trabajadores son perseguidos”, indicó, y lo atribuyó a que “a veces las autoridades no saben que nosotros no nos regimos por el Estatuto Docente”. “Nuestra ley es la 10430, y la última resolución del gobierno 293/18. Muchos directivos no respetan nuestros derechos establecidos por ley”, manifestó.

“Nosotros le pedimos al Consejo Escolar que mire la realidad de los colegios de Vicente López y que interceda y que informe en los colegios cuales son las normas por las que nos regimos”, planteó el gremialista. Y concluyó: “Necesitamos que empiecen a gestionar en ese sentido. Hoy, prácticamente nos obligan a tomar este tipo acciones gremiales para garantizar los derechos de los compañeros y las compañeras”.

La protesta culminó luego de que representantes de ATE Zona Norte conversaran con la presidente del cuerpo. Acordaron realizar una reunión en poco tiempo “para comenzar a buscar soluciones a todo esto”. El Consejo Escolar, cuyos integrantes se eligen por el voto de los vecinos en las elecciones, hoy tiene solo representación política del oficialismo local.