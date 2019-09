El gobierno local trasladó al lugar la sala de primeros auxilios de Brandsen 3859, por lo que el hospital no funcionará como tal, sino como centro de salud ampliado, con clínica médica las 24 horas y terapia intensiva, además de pediatría, ginecología, obstetricia, traumatología, urología, laboratorio, vacunatorio; y un Centro para la Atención de la Mujer. Por ahora no hay internación.

Luego de un acuerdo entre el gobierno provincial, el PAMI y el Ejecutivo municipal, el hospital del Bicentenario, o de Ituzaingó, comenzó a funcionar parcialmente, al igual que el SAME, que empezó a brindar servicios a los vecinos tras el reclamo de los concejales encabezados por Gastón di Castelnuovo.