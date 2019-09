La situación no llama la atención, basta con googlear el nombre de los funcionarios Carolina Bartel -Secretaria de Medios-, y Santiago Salinas -Secretario de Comunicación Institucional-, (dos áreas con funciones superpuestas), para encontrar como primeros resultados denuncias por manejos fraudulentos y constantes ataques a trabajadores de medios .

Fueron muchos los medios y colegas que se contactaron con SMnoticias tras el ingrato momento que atravesó este equipo luego de la agresión de la secretaria de Medios de Morón, Carolina Bartel, la que no solo impidió de manera infructuosa la labor periodística, sino que también arengó a la agresión física por parte de militantes de Ramiro Tagliaferro.