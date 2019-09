El Festival Artístico Noroeste tiene como objetivo principal ampliar la oferta cultural para los jóvenes y generar un espacio para expositores de la región. Promueve, además, el vínculo entre artistas, artesanos, gestores culturales y vecinos de los municipios de Malvinas Argentinas, Moreno, José C. Paz y San Miguel. Se pudo disfrutar de música, artes visuales, audiovisuales y escénicas, y feria de artesanías.

