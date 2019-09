En este sentido, Gamboa manifestó: “Estamos muy contentos por el vínculo generado con los vecinos, con esta sana costumbre que tenemos con Nicolás de inaugurar asfaltos y que los vecinos las valoren, porque son obras que duran de verdad y no un maquillaje electoral. Esto le cambia la vida a los vecinos cualitativamente”.

