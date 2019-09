Un hombre de 32 años intentó matar a su ex pareja de 28 a martillazos y luego se quitó la vida en...

Un repugnante hecho se vivió este domingo en el supermercado Coto de José C. Paz. Dos oficiales de...

Esta noche, José C. Paz salió a la calle y dijo: “Ishii, basta de abandono”