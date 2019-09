Su compañero al frente de ‘Compañía Gaucha Argentina’, Facundo Lencina, coincidió: “Veníamos hablando que no tomábamos la dimensión que tiene este reconocimiento. Es ponerle la cereza a una torta, pero una de muchos años de acompañamiento, de colaborar, de estar y siempre nos sentimos muy cómodos con San Fernando. Le pone mucha alegría a este presente que estamos viviendo, con todos bailarines de la ciudad”.

En este sentido, consideró que “quizá a veces no nos damos cuenta de la importancia que tienen estos campeones, pero si nos ponemos a pensar todo el esfuerzo y logros que tienen, entendemos el valor de lo que hacen y como sanfernandinos merecen que los acompañemos”. Iván Carino, quien fue declarado como personalidad destacada, celebró: “La verdad que estoy muy contento. Recién le decía a los chicos que hace un mes y medio estaba como artistas haciendo un show infantil acá y hoy estoy como deportista. Es lindo compartir todo esto con los vecinos de San Fernando y más todavía si sirve para inspirar a alguien a perseguir sus sueños”.