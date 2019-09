Un hombre de 32 años intentó matar a su ex pareja de 28 a martillazos y luego se quitó la vida en...

Ambos oficiales arrestaron al hombre con ayuda del personal de seguridad del hipermercado y lo trasladaron a la Comisaría Primera de José C. Paz, donde continúa detenido.

Un repugnante hecho se vivió este domingo en el Supermercado Coto de José C. Paz. Dos oficiales de la Policía Local encontraron a un hombre en los baños mientras abusaba de su hija de 13 años.

Un hombre fue hallado mientras violaba a su hija en el baño del Coto de José C. Paz