“La rebeldía de la gente le puede ganar a los buitres, a los fondos. Esta demostración de fuerza popular derrotó al poder judicial, al poder hegemónico, al poder real de la Argentina. A los que quieren invertir el orden social, a los que te quieren hacer creer que si no tenés plata para pagar la luz o el gas, te lo tienen que cortar”, manifestó, por su parte, Santoro.

El candidato a intendente por el Frente de Todos en Tres de Febrero, Juan Debandi, advirtió que “frenaron una sesión del Concejo Deliberante para no admitir que en Tres de Febrero hay muchas familias que pasan hambre”, y agregó que “quienes manejan el Municipio prefieren ocultar la verdad a darle soluciones a quienes más necesitan”.

