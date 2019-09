Un hombre de 32 años intentó matar a su ex pareja de 28 a martillazos y luego se quitó la vida en...

Concretamente, en este centro de atención primaria de la salud se refaccionaron la totalidad de las instalaciones complementarias existentes de agua fría/caliente, desagües cloacal y pluvial y electricidad. También se realizó la revisión de la aislación hidrófuga de cubiertas y bajadas pluviales. Por otro lado, se desarrolló la limpieza de superficies y se pintaron los muros, cielorrasos, herrería, carpintería metálica y rejas. En este espacio se instalaron rack, bandeja metálica, cableado y puestos de trabajo que componen la red informatizada para acceder a las historias clínicas on line. Asimismo, se instalaron equipos aire acondicionado frio/calor en consultorios, administración y hall de espera y se reformó la superficie existente ampliando la sala de espera e incorporando un baño para discapacitados.

“Esta es la mayor inversión en salud de la historia, con 22 centros que estamos remodelando y todo el trabajo que llevamos adelante para que el Sanguinetti, el Falcón y la nueva maternidad estén en las mejores condiciones; a esto se suma la implementación del SAME, las historias clínicas digitales y muchísimos programas de salud comunitaria. Es mucho lo que estamos haciendo y mucho más lo que vamos a hacer”, agregó.