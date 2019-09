No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

Un hombre de 32 años intentó matar a su ex pareja de 28 a martillazos y luego se quitó la vida en...

“En la feria de hoy, el que es celíaco tiene muchas opciones y variedad de comida, mientras el no celíaco puede conocer los nuevos sabores de estas harinas” libres de gluten, explicó Lorena Capdevila, integrante del grupo “Comunidad Celíaca de Hurlingham”.

En un fin de semana a pleno sol se lleva a cabo en la plaza John Ravenscroft, de Roca y O Brien, la feria de alimentos libres de gluten, donde vecinos celíacos y no celíacos disfrutan de stands gastronómicos y actividades para toda la familia.