“Estoy muy contento con estos nuevos lentes. Es importante destacar el esfuerzo del Municipio y la decisión del intendente Julio Zamora en acompañarnos siempre con programas como estos”, comentó Ramón, del barrio El Alge. En tanto Mónica, también vecina de la zona, dijo: “Tenía que hacerme los lentes nuevos y no podía. Estoy muy agradecida con esta gestión porque es una gran ayuda económica”.

“Estamos muy felices porque todos los abuelos se fueron con sus lentes nuevos. Me parece buenísima la iniciativa del Municipio”, destacó Luisa Soler, presidenta del Centro de Jubilados Santa Ana.

La presidenta del Honorable Concejo Deliberante, Alejandra Nardi, acompañó a los presentes y afirmó: “Este es un programa que crece cada vez más y ayuda a muchas personas que quizás no tienen la posibilidad de tener sus lentes. El Municipio además de realizar la entrega de anteojos a adultos mayores, brinda capacitaciones y vacunaciones. Por decisión del intendente Julio Zamora, se trabaja todos los días para que los vecinos de la tercera edad tengan una mejor calidad de vida”.