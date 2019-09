“Me parece excelente la iniciativa del Registro de Mascotas que tiene Tigre. Los veterinarios nos explicaron muy bien el funcionamiento de la iniciativa con el collar y el registro de datos y es una gran idea”, destacó María, vecina del barrio. En tanto Rosa, también vecina de la zona, comentó: “Me encantan estos operativos porque está pensado para todos, grandes, chicos y mascotas. Me vine a tomar la presión y me voy muy conforme”.

Juan Ignacio Hernández, director del Centro de Zoonosis de Tigre, coordinó el móvil durante el operativo y explicó: “Hay muchos animales de los que no teníamos un registro y buscamos tener un control y un mapa geográfico de la cantidad que pasan por este servicio y están esterilizados. Además, sostuvo: “Vamos a ver de acá en adelante mascotas comunitarias; y cualquier vecino que vea a una con el collar podrá comunicarse con el Municipio e identificar si tiene dueño o es comunitario”.