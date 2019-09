“El único ordenador social es el trabajo y el salario, porque la panza no entiende de economía, para saber eso no hace falta haber estudiado tanto sino tener amor por el pueblo”, concluyó.

De este modo, el dirigente del Frente Político, Social y Sindical convocó a las agrupaciones a “trabajar en conjunto”. “Cuando vemos un pobre no nos tiene que dar lástima sino bronca, porque para eso fue creado el peronismo”, aseveró.

“Hay una profunda crisis a nivel económica y social y creo que esto lo hacemos entre todos o no lo hace nadie”, sostuvo. “Por eso creo firmemente que el único camino es la unidad de los compañeros, con la responsabilidad de saber que divididos no podemos hacer nada para darle el bienestar a nuestro pueblo”, afirmó.