Estaban presentes en la inauguración funcionarios del Departamento Ejecutivo municipal; concejales; miembros de los Bomberos Voluntarios; representantes del Centro de Ex Combatientes de Malvinas; entidades intermedias; personal municipal y vecinos.

El Centro de Servicios y Obras Públicas se suma al nuevo centro cívico de Virreyes compuesto por el Centro de Gestión y Tránsito, y el Cuartel de Bomberos Voluntarios. Esta obra perdurará en el tiempo, y no solo mejoró la ingeniería y logística de mantenimiento de la ciudad, sino que también dio un salto de calidad a las instalaciones y confort para los empleados de la Comuna y que puedan brindar día a día un mejor servicio a los vecinos sanfernandinos.