En relación a las paradas de colectivos, las cuales fueron trasladadas hace unos meses para no obstruir el tránsito, se cambiaron por cinco refugios nuevos que cuentan con bancos y otras comodidades que permiten mejorar la zona de espera del transporte público.

Esta semana se comenzó a funcionar el primer cruce semafórico inteligente del distrito, en el cruce de Tratado del Pilar y Estanislao López, ex Ruta 8. A esto se suma la colocación de un semáforo peatonal a demanda, nuevos refugios para las paradas de colectivos, cambio del sentido de circulación, bacheo sobre demarcación de sendas, cartelería, bacheo y reparación de las cuatro esquinas.