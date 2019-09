No obstante, en sus redes, Massa compartió una seguidilla de fotos en las que La Porta aparece tapado o de espaldas.

Quien no ninguneó al perdidoso Franco fue el candidato a diputado nacional Sergio Massa, que visitó San Miguel ayer junto a los legisladores del Frente Renovador, José Ignacio de Mendiguren y Rubén Eslaiman.

Para la visita de la periodista y actriz de 38 años no fue convocado el candidato a intendente local del Frente de Todos, Francisco ‘Franco’ La Porta, lo que generó molestias en el entorno del ex secretario del gobierno de Daniel Scioli.