El profesor Moty Benyakar, concluyó: “Nuestra red iberoamericana la conforman más de 70 países y 250 unidades en el mundo. Lo interesante es la conjunción de conceptos comunes de poder sostener una labor no solo dirigida a los médicos y abogados, como se acostumbraba en la bioética, para poner primero la población en general. La Unidad de Bioetica de este hospital realiza un muy buen trabajo en este sentido”.

El profesor Nunes será el presidente del próximo congreso mundial de la Unesco de Bioética en Oporto, en Portugal, en mayo de 2020. “Su visita es un estímulo para nosotros, porque el Hospital Central de San Isidro estará presente en el congreso de Portugal mostrando los resultados del Programa de Meditación en Colegios que ya capacitó on line a más de 1500 docentes de todo el país en forma gratuita. Más de 8 mil alumnos aprendieron a meditar que tiene importantes beneficios en lo emocional y la concentración”, contó López Rosetti.