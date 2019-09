“Estas obras no las hemos encarado por un tema electoral, rápido, mal hechas y con parches. Son obras hechas con máxima calidad y para que duren toda la vida”, dijo hoy el presidente Mauricio Macri tras recorrer los trabajos viales en marcha para transformar en autopista el tramo Pilar-Pergamino de la Ruta 8, en la provincia de Buenos Aires.

