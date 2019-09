Y agregó: “Acá concurren 120 varones y 30 mujeres, y participamos de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. El Club Güemes crece, y algunos miembros saben lo que era antes que no tenía nada, comparado con lo que hoy logramos tener”, finalizó.

Alejandra Díaz, miembro de la Comisión Directiva del Club Güemes, agregó: “Tratamos de sacar adelante el club, con la Comisión que me acompaña. Y contamos con el apoyo del Municipio, que nos ha entregado ladrillos y cemento. Realmente, no nos podemos quejar. Por eso agradecemos la ayuda que nos dan, y está bueno que vengan para que vean en que invertimos el dinero”.

El presidente del Concejo Deliberante, Santiago Aparicio, visitó la institución barrial y recorrió las obras que se realizan. Y expresó: “Este es un importante club incorporado a nuestra Liga Municipal. Es una institución con la que el Municipio viene trabajando hace mucho tiempo, al que se le construyó su cancha de césped sintético, alambrado perimetral y baños para ambos sexos. Y trabajando en conjunto con la Comisión, integrada por personas muy preocupadas, muy responsables y con mucho compromiso por este club. De hecho, algunos ya no tienen sus hijos aquí y siguen trabajando”.