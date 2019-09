“Esto está buenísimo, no puedo estar más agradecida. Yo no sabía ni prender una computadora y ahora puedo editar videos con los ojos cerrados”, completó entre risas Felipa Florentini.

A su lado, Alicia Espino sumó: “Es una nueva oportunidad que renueva al centro y a toda la comunidad. Yo soy muy resistente a la tecnología. Sin embargo, los profesores son tan buenos que me engancharon y realmente es muy interesante y útil”.

El programa, organizado en conjunto entre la red juvenil “Tomá la voz”, que promueve la Secretaría de Integración Comunitaria, la Fundación Equidad y la Subsecretaría de Espacio Público, ya recolectó más de 30 toneladas de residuos electrónicos que se transformaron en más de 200 computadoras distribuidas en escuelas, organizaciones no gubernamentales y centros de jubilados.