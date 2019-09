El Frente de Todos de Pilar se sumó al pedido de Emergencia Alimentaria y presentó un proyecto para pedir su declaración a nivel municipal por un plazo de 180 días, con el fin de hacerle frente a la difícil situación que se vive.

El proyecto plantea como medida principal la creación de un Consejo Local de Emergencia Alimentaria que esté integrado por miembros de los distintos espacios políticos y sociales, y presidido por el Defensor del Pueblo. El proyecto propone que sea este cuerpo representativo de las distintas fuerzas quien esté cargo de la ejecución y el control presupuestario de la política de emergencia. En ese sentido, propone que el Consejo Local de Emergencia Alimentaria esté compuesto por “3 representantes del Departamento Ejecutivo; 3 concejales electos por los bloques de la oposición del Concejo Deliberante; 3 miembros de organizaciones comunitarias con reconocida trayectoria en la materia, designados por el Concejo Deliberante”.

“Lo que se está discutiendo con esta Emergencia Alimentaria, tanto a nivel nacional como en Pilar, es cómo generar un plato de comida mañana para las millones de familias que hoy sufren una realidad tan dura como es el hambre. Hay mucha gente que no sabe cómo va a tener un plato de comida en su mesa esta noche y esa es una situación que necesita una respuesta urgente”, planteó Federico Achával, candidato a Intendente por el Frente de Todos.

“Hoy lo que está en emergencia es el hambre millones de familias y esa realidad no puede esperar. Necesita medidas extraordinarias que atiendan la situación de manera inmediata”, agregó. Y graficó: “No es sostenible que en Pilar pase, como ocurre hoy, que un niño se desmaye en medio de un operativo oftalmológico porque hace 1 día entero que no come. No puede ser que en los comedores escolares las auxiliares docentes tengan que partir el sandwich en dos pedazos porque tienen cada vez más chicos a los que darles de comer y menos alimento”.

Achával se refirió a la situación económica del país y dijo que “No era sostenible, en términos sociales, una Argentina en donde 40 empresas cierran cada día. No era sostenible una sociedad en donde todos los días cientos de trabajadores se quedan en la calle o en donde la inflación aumenta mes a mes de forma galopante. Esa realidad es la que hizo que miles de padres y madres no tuvieran con qué pagar el plato de comida que necesitan llevar a su mesa todos los días”.

El candidato a Intendente expresó: “En el Frente de Todos sabemos que para que esta situación se resuelva lo que se tienen que generar son transformaciones de fondo. Como dice Alberto Fernández, necesitamos prender la economía, y a través de la dignidad del trabajo, que es el gran ordenador social, hacer que cada familia tenga el sustento para llevar a su mesa el alimento. Pero hoy necesitamos atender lo urgente”.

Sobre el proyecto presentado, Santiago Laurent, jefe del bloque explicó que “Proponemos la creación de un Consejo Local de Emergencia Alimentaria, integrado por referentes de las distintas fuerzas. Queremos asegurar la representación de todas las expresiones políticas y sociales y trabajar en conjunto en una política de Estado que responda a esta situación”.

“Proponemos que este cuerpo sea lo más universal posible. En ese sentido, queremos que este Consejo Local de Emergencia Alimentaria esté dirigido por el Defensor del Pueblo e integrado por representantes tanto del Departamento Ejecutivo, como por concejales de la oposición y representantes de los movimientos sociales, quienes tanto esfuerzo y compromiso pusieron para que el Estado respondiera a esta demanda de la sociedad, pero que además, hace años vienen poniéndole el cuerpo a la dura realidad que generó Cambiemos”, detalló.

Desde el Movimiento Evita, Valeria Domínguez dijo: “Los que más sufren el ajuste que generó Cambiemos son los más vulnerables. Nuestro pueblo lucha día a día solamente para comer. Antes teníamos otras luchas, que tenían que ver con ampliar derechos, hoy lamentablemente este gobierno sometió a nuestra sociedad a que la lucha sea la de combatir el hambre. Y estamos convencidos de que es necesario atender esta situación de manera urgente”.

Luego, Laurent dijo: “Nos preocupa que este gobierno no se cuestione verdaderamente el modelo que implementó, sino que sólo quiera revertir un resultado electoral. No queremos que se haga un uso político de esta situación. Estamos hablando de una realidad grave que requiere una respuesta seria. Queremos garantizar la mejor ejecución de esta medida, asegurándonos que llegue a todos aquellos que están padeciendo este flagelo”.

Para cerrar Achával declaró: “Necesitamos garantizar que cada familia, cada institución, cada merendero reciba la asistencia alimentaria que necesita”.