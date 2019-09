No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

El arresto se dio luego de un reporte remitido por el National Center for Missing en el cual se detectó a un usuario perteneciente a la red social Instagram, quien publicó un video de explotación sexual infantil a través de una dirección IP de la empresa Telecom.

La investigación para dar con el sujeto comenzó a raíz de un reporte remitido por el National Center for Missing, el cual denunciaba que el día 12 de enero del 2019, un usuario utilizó la plataforma de comunicaciones Skype, y distribuyó un archivo en la cual se observaba a una menor de edad desarrollando actividades sexuales.

“Asumimos el compromiso de trabajar para erradicar este tipo de delitos. Por eso colaboramos con la Justicia para que estas prácticas no queden impunes”, expresó la ministra Patricia Bullrich, tras instruir políticas expresas a la Secretaría de Seguridad a cargo de Eugenio Burzaco.