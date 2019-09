No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad a lo largo de la calle Dean Funes, de Merlo. También fueron testigos vecinos que afortunadamente no tuvieron consecuencias en medio de la lluvia de balas.

La persecución con enfrentamiento a balazos tuvo lugar el último viernes 6 al mediodía por las calles del barrio Pompeya de Merlo. Dos motochorros huyeron resistiendo a balazos la persecución de un móvil policial. No hubo heridos.