Además participaron, funcionarios del Departamento Ejecutivo; concejales; Jefatura Distrital San Fernando; comisarías del distrito; cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Fernando; Prefectura Naval Argentina; Cruz Roja Argentina de San Fernando; y el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de San Fernando.

Los alumnos expresaron el significado del Día del Maestro. Por ejemplo, el pequeño Liam, de la Escuela Técnica 2, afirmó: “Si hubiera que describir esto con una palabra sería orgullo, por todos estos años que nos han dado educación. Estoy en el último de mi formación en electromecánica y estoy agradecido de la educación que me han dado”.

Y Mónica Camp, ex docente de la Escuela Técnica 3, comentó: “Mi trayectoria en San Fernando es muy importante, yo juré en esta plaza en el año 1993 cuando me nombraron titular de la Escuela Primaria 4. Son 33 años de mi vida como maestra y 14 como secretaria. Es una emoción muy grande, la docencia es muy importante y más en estos tiempos difíciles que se viven en el país”.

Luego, el intendente junto al presidente del Concejo Deliberante colocaron una ofrenda floral en el monumento a Domingo Sarmiento, ubicado en el centro de la plaza que lleva su nombre. Adriana Mantero, ex docente de los Jardines de Infantes 910 y 915, pasó a retiro este año y fue reconocida con una medalla conmemorativa. “Es muy grato recibir un reconocimiento después de haber transitado casi 28 años de servicio. Nos enorgullece que nos tengan en cuenta desde el Municipio”, celebró.