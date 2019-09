No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

“En la medida que nuestro país no tenga una política fiscal, una idea productiva y una logística que garantice competitividad al sector productivo, nosotros no vamos a poder resolver la situación. Este gobierno solo mira la cuestión financiera”, finalizó.

Para cerrar, respecto de la coyuntura económica, el mandatario recordó que “en un contexto peor que este Roberto Lavagna puso de pie a la Argentina”. “Nosotros necesitamos poner en marcha el aparato productivo y generar instancias de consumo interno. Con el nivel de las tasas de interés de hoy es prácticamente imposible producir. Necesitamos poner el ojo en la economía real y no discutir solo a cuanto está el dólar o el nivel de las tasas”, manifestó.

“Ya conseguimos que más de dos millones de argentinos confiaran en nosotros, y eso es un logro enorme”, opinó el salteño, y consideró que, en agosto, “quedó demostrado que la polarización ya no existe”. “Una fuerza política tiene una ventaja muy grande, y para el resto de los argentinos la otra fuerza no es la herramienta adecuada para evitar que vuelva al gobierno una lógica de gestión pasada”, analizó.

A continuación, Urtubey afirmó que Consenso Federal es “una instancia superadora de la Argentina”. “Las contingencias electorales nos relegaron a una posición casi testimonial ante de las PASO, pero el resultado ahora nos puso en una situación que muchos pensaron que no era posible. Hoy todos los argentinos saben que la única herramienta que tenemos para no volver al pasado es Roberto Lavagna”, aseveró.