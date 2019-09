No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

“Es una realidad que estamos ante una posible transición, y no queremos que se comprometa a ejercicios futuros. Menos, que Ducoté confunda los recursos municipales con recursos de campaña”, finalizó.

“Lo que buscamos es impedir que esta gestión deje en Pilar una tierra arrasada, que en pocos meses rife los recursos públicos o avance en ventas, contrataciones, renovaciones o canjes que el Municipio no pueda afrontar. Son compromisos que el día de mañana le pueden costar muy caros al pueblo de Pilar y queremos resguardar que eso no ocurra”.

“A su vez, se trata de resguardar que ningún funcionario del Ejecutivo pueda malversar fondos, o hacer desvíos arbitrarios para resolver temas que puedan no ser prioritarios para Pilar. Necesitamos asegurar que no se tomen decisiones como el cambio de partidas presupuestarias sin justificación o de espaldas a la gente”.

Entre otros de los puntos el proyecto solicita la presentación obligatoria de un informe social, para toda asistencia que realice el Municipio, de manera que estas puedan ser aprobadas por el Concejo Deliberante: “Se trata de controlar que no se utilicen los recursos públicos para generar situaciones de campaña porque ya vimos cómo se pretende transformar la política social del Estado en política electoral. Como concejales tenemos la responsabilidad de generar estas instancias de control”.

“Es importante que se haya aprobado esta ordenanza porque supone una protección al patrimonio de Pilar. Queremos asegurarnos de que los fondos del Estado no se van a utilizar de manera indiscriminada de acá al fin de la gestión de Ducoté o que en los próximos 46 días la campaña política ponga en riesgo el funcionamiento del Municipio”, expresó el concejal del Frente de Todos Santiago Laurent.

En el proyecto se plantean una serie de resguardos para evitar que el Ejecutivo tome acciones que puedan comprometer los recursos públicos a futuro, o que no supongan un beneficio para los pilarenses. Así, por ejemplo establece que no se puedan “donar, ceder o canjear bienes del Estado municipal”; iniciar procesos de grandes licitaciones o contrataciones que incrementen de forma excesiva los gastos del presupuesto.