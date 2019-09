No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

Y Paula Ventura, del emprendimiento “Pau & Pina´s”, finalizó: “Yo tenía un negocio hace tres años, pero estaba frenado. Después de hacer el curso en la escuela, me volvieron las ganas y me lancé de lleno. Agradezco al Municipio por darnos a los vecinos estas instituciones educativas gratuitas y de calidad”.

En tanto, Mabel Acosta, del emprendimiento ´Las delicias de Mabel´, agregó: “Cursé en la Escuela de Oficios y el profesor Luis Cacciatore me incentivó para que haga el emprendimiento con las berenjenas en escabeche. Al principio tenía dudas, pero este lugar me dio confianza y ya tuve mis primeras ventas”.

En cuanto a los graduados de la Escuela que se lanzaron a desarrollar su proyecto propio, la vecina Silvia Domini, del emprendimiento “Mil deseos”, expresó: “Hace tres años tuve la oportunidad de hacer un curso sobre organización de eventos, realmente me apasionó. Junto a mi hija y socia, nos lanzamos con una empresa de organización de eventos y estamos teniendo mucho éxito. Me voy a sumar a próximos cursos porque son muy buenos”.

El Municipio de San Fernando trabaja intensamente tanto en la educación formal como en la no formal, como política de apoyo y de igualdad de oportunidades. En esta línea se inscribe la Escuela de Oficios, que permite a los alumnos mayores de 18 años una salida laboral, con una sólida instrucción por parte de profesores muy experimentados. El establecimiento cumplió tres años de existencia y realizó un festejo exhibiendo el delicioso resultado de lo aprendido.