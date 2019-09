No, o al menos la mayoría de las lineas de colectivos de la región que trabajan de noche, no planifican...

“Lamentablemente tenemos un municipio muy rico que no se ocupa de la educación pública y un Estado provincial ausente. No hay propuesta integral de educación que contenga a los estudiantes ni los incentive. Esperamos que un cambio de gobierno traiga un cambio de mirada sobre la educación pública y la importancia que tiene en la sociedad”, concluyó.

“Nos deja muchas dudas esta decisión porque el establecimiento tuvo reformas en este último tiempo. Es llamativo como vaciaron el colegio no buscando subir la matrícula, ni aplicar políticas de Estado que estén orientadas a fortalecer la escuela. Nada de eso se ha hecho”, apuntó el hombre de ATE Zona Norte.

Informó además que “la comunidad se empezó a movilizar, apoyada por las autoridades del colegio reclamando que no se cierre el establecimiento”. “Los docentes y padres de los alumnos impusieron un recurso de amparo que tuvo lugar en la Justicia y supuestamente debería frenar el cierre pero no hay novedades aún”, detalló.

La Escuela Secundaria 15, ubicada en la calle Roca y Pellegrini, se puso en el centro de la polémica por el posible cierre del establecimiento. En diálogo con el trabajador de la educación, y miembro de la Comisión Directiva de ATE Zona Norte, Gabriel Varela, se apuntó que el colegio funciona con un solo turno hace un tiempo y que la idea era juntarla con la Escuela Secundaria 20, que no quedaba muy lejos y que también tenía un turno menos.