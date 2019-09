El proyecto en cuestión establece un marco sancionatorio mucho más desarrollado, y con sanciones más efectivas que la Ley Nacional, ya que prevé no sólo multas y clausura a los infractores, sino también medidas alternativas y socioeducativas.

Al respecto, la Legisladora provincial por Cambiemos, remarcó que “si bien nuestra Provincia adhirió en el 2017 a la Ley Nacional, es necesario generar legislación provincial propia que amplíe el abanico de destinatarios a toda persona que por alguna condición requiera de un perro de asistencia, lo que incluye no sólo a personas con discapacidad, sino también a personas con alguna condición del espectro autista, diabetes, epilepsia, entre otras”.