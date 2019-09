Mientras tanto, en el salón, Marta Tarrero, de 78 y seis amigas se lucían bailando danza árabe. “Esto nos mantiene en estado”, dijeron. También hay clases de tango, folclore, bachata y rock and roll.

Bailan, cantan, socializan, aprenden, hacen ejercicio. En el Puerto Libre de Villa Adelina no hay lugar para el aburrimiento. Allí se respira un clima de alegría y felicidad. “Este lugar me prolongó la vida. Mi salud mejoró notablemente”, afirmó Salvador Pastoriza, de 80 años, luego de triunfar en una apasionada partida de truco de seis.